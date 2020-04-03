Справа Шеремета: арешт Антоненка продовжили до 1 червня

Печерський районний суд Києва продовжив до 1 червня запобіжний захід у вигляді тримання під вартою ветерану АТО Андрію Антоненку, якого підозрюють у причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета.

Про це Укрінформу повідомив його адвокат Станіслав Кулик.

“Суддя Білоцерківець продовжив Антоненку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 1 червня”, - сказав він.

Адвокат додав, що це рішення суду буде оскаржено.

Як повідомлялося, про затримання та оголошення підозр фігурантам справи щодо вбивства журналіста Павла Шеремета заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков 12 грудня 2019 року.

Зокрема, слідство підозрює лікаря й волонтера Юлію Кузьменко, медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь, та ветерана АТО Андрія Антоненка.

Кузьменко й Антоненко наразі перебувають у СІЗО. Дугарь обрано запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.

Журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві внаслідок вибуху автомобіля.