Справа Шеремета: суд пом'якшив нічний арешт Дугарь

Печерський районний суд Києва пом`якшив нічний арешт підозрюваній у справі щодо вбивства журналіста Павла Шеремета, медсестрі одного з десантних батальйонів Яні Дугарь.

Про це у коментарі Укрінформу повідомив її адвокат Віталій Коломієць.

"Сьогодні відбулося засідання, суд трохи пом'якшив нічний домашній арешт - збільшив час перебування поза місцем домашнього арешту і збільшив зону, де можна перебувати, до району в Дніпропетровській області. Раніше це було перебування в межах селища, адже селище - малесеньке, кілометр на кілометр", - зазначив він.

Адвокат також повідомив, що термін запобіжного заходу спливає 31 травня 2020 року.

Як повідомлялося, про затримання та оголошення підозр фігурантам справи щодо вбивства журналіста Павла Шеремета заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков 12 грудня 2019 року.

Зокрема, слідство підозрює лікаря й волонтера Юлію Кузьменко, медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь, та ветерана АТО Андрія Антоненка.

Кузьменко й Антоненко наразі перебувають у СІЗО. Дугарь обрано запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.

Журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві внаслідок вибуху автомобіля.