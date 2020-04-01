Справа Шеремета: суд продовжив арешт Кузьменко до 30 травня

Печерський районний суд Києва продовжив тримання під вартою до 30 травня дитячому хірургу Юлії Кузьменко, яка є підозрюваною у справі вбивства журналіста Павла Шеремета.

Відповідне рішення суд ухвалив 1 квітня, повідомив у коментарі Укрінформу адвокат Тарас Беспалий.

"Печерський районний суд продовжив Юлії Кузьменко запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 30 травня", - сказав він.

Як повідомлялося, 12 грудня 2019 року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив про затримання та оголошення підозр фігурантам справи щодо вбивства журналіста Павла Шеремета. Слідство підозрює п'ятьох осіб - лікаря й волонтера Юлію Кузьменко, медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь і ветерана АТО Андрія Антоненка.

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13 грудня Печерський райсуд обрав запобіжний захід Дугарь у вигляді цілодобового домашнього арешту, Антоненку і Кузьменко - у вигляді тримання під вартою без визначення застави.

23 грудня Апеляційний суд Києва залишив без змін рішення суду стосовно Антоненка. Також Апеляційний суд Києва залишив під вартою і Юлію Кузьменко.