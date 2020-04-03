Ляшко спростував свою заяву про 1600 нових випадків коронавірусу у Китаї

У Міністерстві охорони здоров'я України спростували вчорашню заяву про 1600 нових випадків COVID-19 у Китаї.

Про це сказав заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко на брифінгу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Я відразу хочу попросити пробачення за озвучену вчора інформацію про Китай. Мною була озвучена недостовірна інформація. Ми перевірили всі дані, в Китаї зараз реєструється 90 випадків за добу", - сказав він.

Раніше Ляшко заявив про новий масштабний спалах захворюваності на COVID-19 у Китаї.

В Україні станом на 10.00 3 квітня зафіксовано 942 випадки коронавірусної хвороби COVID-19.

У світі станом на ранок 3 квітня зафіксовано 1 мільйон 15 тисяч 877 випадків коронавірусної інфекції СОVID-19, при цьому 53 218 осіб померли, одужали 212 993 людини.