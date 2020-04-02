"Плівки Єрмака": Лерос у п'ятницю йде на допит у ДБР

Народний депутат від фракції "Слуга народу" Гео Лерос, який оприлюднив відеозаписи з братом керівника Офісу Президента Денисом Єрмаком, іде на допит у Державне бюро розслідувань у п'ятницю, 3 квітня.

Про це Лерос повідомив у Facebook.

"Завтра о 9:00 йду на допит у ДБР за адресою С.Петлюри, 15", - написав Лерос.

Депутат додав, що після допиту, орієнтовно об 11:00, буде готовий відповісти на запитання.

Раніше повідомлялося, що Служба безпеки України викликала народного депутата України Гео Лероса на допит на 3 і 6 квітня.

Як повідомлялося, 29 березня Гео Лерос опублікував у Facebook кілька відео, на яких брат глави ОП Андрія Єрмака обговорює зі співрозмовниками нібито питання призначення на державні посади.

Глава Офісу Президента Андрій Єрмак звернувся у зв'язку з опублікованими відео до СБУ та ДБР, оскільки, за його словами, йдеться про сплановану акцію і питання національної безпеки.

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький порушив кримінальну справу за зверненням народного депутата Гео Лероса про отримання хабарів при призначенні на державні посади.

ДБР порушило кримінальну справу за заявою Єрмака про поширення матеріалів про нібито продаж державних посад.

Фото: Geo Leros, Facebook