У Зеленського відреагували на "плівки Єрмака": Ніхто з відео посади не отримав

Офіс Президента чекає на офіційні результати розслідування справи щодо відео, на яких брат глави ОП Андрія Єрмака обговорює зі співрозмовниками нібито питання призначення на державні посади.

Про це повідомляється у Тelegram-каналі ОП.

"Офіс Президента чекає на офіційні результати розслідування від правоохоронців. Ніхто не уникне покарання за протиправні дії, однак і звинувачувати будь-яку зі сторін до офіційних результатів розслідування було б необачно. Всі ми розуміємо, що подібні скандали мають кінцевого бенефіціара. Знайти правду та встановити справедливість – головне", - зазначено у повідомленні.

В ОПУ запевняють, що чинна влада має нульову толерантність до корупції, незалежно від структури: Офіс Президента це чи парламент.

"Ситуація з оприлюдненими записами, у яких фігурує брат очільника Офісу Президента, продемонструвала, скільки людей звикли до афер, коли вирішувати державні справи можна за хабарі. Розмови на оприлюднених плівках не мають стосунку до реального життя, ніхто з названих людей не був призначений на посади, які обговорювалися. Однак усі викладені факти мають бути ретельно перевірені – так само, як і джерела появи плівок і те, хто та з якою метою замовляв стеження", - зазначили в Офісі глави держави.

В ОП додали, що Служба безпеки України проводить допити обох сторін: і брата очільника Офісу Президента, і народного депутата, котрий виклав отримані плівки в публічну площину. НАБУ відкрило справу за заявою народного депутата, ДБР – за заявою керівника ОП.

Як повідомлялося, 29 березня народний депутат Гео Лерос (фракція "Слуги народу") опублікував у Facebook кілька відео, на яких брат глави ОП Андрія Єрмака обговорює зі співрозмовниками нібито питання призначення на державні посади.

Глава Офісу Президента Андрій Єрмак звернувся у зв’язку із оприлюдненим відео з його братом Денисом до Служби безпеки та Державного бюро розслідувань, оскільки, за його словами, йдеться про сплановану акцію і питання національної безпеки.

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький порушив кримінальну справу за зверненням народного депутата Гео Лероса щодо отримання хабарів під час призначення на державні посади.

ДБР порушило кримінальну справу за заявою Єрмака щодо поширення матеріалів про нібито продаж державних посад.