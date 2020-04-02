Денісова б’є на сполох через ситуацію у в'язницях Таїланду
Про це у Telegram повідомила уповноважений ВР України з прав людини Людмила Денісова.
"У пенітенціарних установах Королівства Таїланд, де утримується 21 громадянин України, вкрай важка ситуація з дотриманням карантинних заходів задля запобігання поширенню коронавірусної інфекції", - зазначила вона.
Зокрема у в'язниці Klongprem central Prison, де тримаються В’ячеслав Хлєбка та Ярослав Яновський, у камерах знаходиться більше 40 людей і в’язні не забезпеченні належними умовами тримання та позбавленні вільного доступу до отримання медичних послуг.
"Крім того, одна українка, яка утримується Central Women Correctional Institution, у критичному стані та має підвищений ризик до зараження інфекцією COVID-19", - відмітила омбудсмен.
Денісова нагадала, що, згідно з рекомендаціями Всесвітньої організації охорони здоров’я та Підкомітету ООН з питань запобігання катуванням державам-учасницям та національним превентивним механізмам щодо пандемії коронавірусу, прийнятих 25 березня 2020 р. особи, позбавлені волі, становлять особливо вразливу групу.
"Звертаюся до головного омбудсмена Королівства Таїланд пана Віддхавата Раджатануна з проханням забезпечити дотримання прав громадян України, а саме забезпечити належними умовами тримання, індивідуальними засобами захисту, якісним харчуванням, питною водою, а також необхідною медичною допомогою та лікарськими препаратами на випадок захворювання коронавірусною інфекцією", - повідомила уповноважена.
Денісова також звернулась до його Високоповажності Пана Маха Вачиралонгкорн Короля Таїланду з проханням розглянути можливість королівського помилування українців, "які є вразливими до захворювання та стали на шлях виправлення, мають високий поведінковий статус і наразі не становлять суспільної небезпеки для оточення".