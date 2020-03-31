Денісова просить МЗС якнайшвидше евакуювати українців з Індії

Уповноважений ВР України з прав людини Людмила Денісова отримала численні звернення від українців, які не мають можливості повернутися в Україну.

Про це вона написала у Telegram.

"Отримала численні звернення наших громадян, які перебувають на території Республіки Індія. Вони позбавлені фінансової можливості самостійно повернутися в Україну, у тому числі через те, що авіакомпанії не повернули їм кошти за скасовані рейси", - зазначила Денісова.

Омбудсмен зауважила, що зупинка внутрішнього руху міських і міжміських сполучень у Республіці Індія створила додаткові перешкоди українцям для вільного доступу до Міжнародного аеропорту місті Делі.

"Наші співгромадяни знаходяться у дуже скрутних умовах через вороже ставлення місцевого населення до іноземців, яких вони вважають поширювачами коронавірусної інфекції Covid-19. Більшість із них примусово виселили з готелів. Вони залишились на території іншої держави без питної води та харчування", - наголосила Денісова.

Уповноважений відмітила, що склалася загрозлива ситуація для життя, особливо для неповнолітніх, інсулінозалежних осіб та людей пенсійного віку, які також є серед тих, хто вимушено залишився в Індії.

"Звертаюся до Міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби з проханням вжити необхідних заходів, аби захистити права і свободи громадян України, зокрема у найкоротші терміни здійснити їх евакуацію в Україну", - закликала Денісова.

Омбудсмен наголосила: пунктом 13 "Порядку проведення евакуації у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій", затвердженого постановою КМУ № 841 від 30 жовтня 2013 року, визначено, що у разі виникнення загрози життю або здоров’ю громадянам України на території іноземних держав їх евакуація проводиться саме за рішенням Міністерства закордонних справ України.

Денісова також нагадала, що, відповідно до статті 25 Конституції України, держава гарантує піклування та захист своїм громадянам, які перебувають за її межами.

Як повідомлялося, Україна з суботи, 28 березня, повністю закрила кордон для регулярного сполучення, проте на приватному автомобілі або пішки його можна буде перетинати.

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 10:00 31 березня в Україні 549 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 13 летальних, 8 пацієнтів одужало.

За даними Worldmeters на 31 березня, загальне число заражень COVID-19 у світі становить 802 556, смертей – 39 012, а одужали наразі вже 172 319 осіб.