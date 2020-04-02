Уряд має організувати утилізацію використаних рукавичок і масок – депутатка

Перед запровадженням режиму «усі в масках» у зв’язку з поширенням коронавірусу уряд має організувати централізовану утилізацію використаних засобів індивідуального захисту для уникнення серйозних екологічних наслідків.

Про це у коментарі Укрінформу у четвер, 2 квітня, заявила народна депутатка від фракції "Європейська солідарність" Іванна Климпуш-Цинцадзе.

«Мене особисто цікавить, у який спосіб уряд організовує утилізацію гумових рукавичок і масок, якими сьогодні всім рекомендовано користуватися, тому що, як на мене, це ще один крок до серйозних додаткових екологічних викликів, які ми зараз створимо штучно. Тому я вважаю, що дуже важливо всюди організувати збір цих використаних рукавичок і масок та їхню відповідну утилізацію», - сказала вона.

Климпуш-Цинцадзе акцентувала, що влада, перш ніж запроваджувати режим «усі в масках», має насамперед забезпечити їх наявність і доступність для людей, а не зосереджуватися на покараннях за порушення цього режиму.

Коментуючи заплановане посилення карантинних заходів, Клипуш-Цинцадзе зазначила, що розуміє, що вони спрямовані на те, щоб безвідповідальні люди не сприймали карантин як відпустку і не збиралися великими групами десь на відпочинок.

«Але я не можу зрозуміти, чому одиночні пробіжки у лісі чи в парку мають бути в якийсь спосіб обмежені – чим це ризиковано для здоров’я інших, наприклад, чи для здоров’я тієї людини, яка вирішила побігати? Тому, як на мене, це є черговий крок у надмірних заходах, які пропонує уряд» - зауважила народна депутатка.

Як повідомляв Укрінформ, 1 квітня учасники селекторної наради під головуванням Президента України Володимира Зеленського щодо боротьби з поширенням коронавірусу розглянули можливість упровадження більш жорстких карантинних заходів, зокрема режиму «всі в масках» з 6 по 24 квітня та обмеження кількості людей при перебуванні на вулиці.

За даними Worldometer, у світі кількість випадків COVID-19 сягнула 955 412, з них 48 579 летальних, одужало 203 013 людей.

В Україні зафіксовано 804 випадки COVID-19, з них 20 летальних, 13 осіб одужали.