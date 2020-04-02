Кабмін виділить 26,5 мільйона для виплати сім'ям загиблих в АТО

Кабінет міністрів виплатить одноразову допомогу сім'ям 10 загиблих в антитерористичній операції на Донбасі та 26 військовим, які отримали інвалідність внаслідок участі в АТО.

Відповідна постанова уряду від 1 квітня опублікована на Урядовому порталі .

"Виділити Міністерству у справах ветеранів 26 519,6 тис. гривень для надання одноразової грошової допомоги членам сімей 10 осіб, які загинули (померли) під час участі в антитерористичній операції, та 26 особам, які стали особами з інвалідністю внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час участі в зазначеній операції", - йдеться у документі.

Також уряд доручив Міністерству фінансів здійснити зазначені видатки за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету.