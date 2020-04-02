Держава платитиме пологовим по 8 тисяч за породіллю

Національна служба здоров’я України профінансує допомогу пологовим будинкам у розмірі 8 тисяч гривень за породілля.

Про це сказав директор Департаменту договірної роботи НСЗУ Андрій Віленський під час онлайн-брифінгу на платформі Zoom щодо запуску другої хвилі медичної реформи в умовах пандемії, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"До пакету "Пологи" входить вся необхідна медична допомога жінці та дитині при фізіологічних пологах. Тобто, це перебування в закладі охорони здоров’я, це медична допомога породіллі, це медична допомога новонародженому. Тариф на пологи на сьогоднішній день близько 8 тис. грн і, за нашими розрахунками, це достатньо для того, щоб забезпечити достатнє фінансування закладів охорони здоров’я, які надають допомогу породіллям", - сказав Віленський.

Він додав, що "ті потужні пологові будинки, і менш потужні, які вже мають контракт з Національною службою здоров’я України, за нашими розрахунками, вони отримають значно більше грошей, ніж вони отримувати історично".

Як відомо, з 1 квітня 2020 року стартував другий етап реформи охорони здоров’я. "Гроші йдуть за пацієнтом" до поліклінік та лікарень. Одним з пріоритетних напрямів фінансування визначено медичну допомогу при пологах.