Реформа вторинної ланки дозволить сплачувати тільки за ефективне лікування - НСЗУ

Реформа вторинної ланки дозволить сплачувати тільки за ефективне лікування

Про це на брифінгу сказала т. в. о. голови Національної служби здоров’я Оксана Мовчан, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“З'являється новий принцип фінансування. Ми почали вирівнювати дуже суттєві диспропорції, які існували протягом років в медичній системі України. По-перше, у фінансуванні різних видів захворювань, коли, наприклад, на лікування інсультів і інфарктів, від яких страждає велика кількість українців, виділялось пів мільярда гривень на рік, а на стоматологічну допомогу, яка вже багато років не є безоплатною, виділялося понад мільярд. У фінансуванні (зміни — ред.) - це фінансування конкретної послуги, наприклад, пріоритетної послуги інсульт”, - сказала Мовчан.

Вона навела як приклад, що лікування інсультів у минулі роки в лікарнях, які застосували неефективні методики та препарати, та в лікарнях, які застосовували тромболітичні препарати, обходилося державі в однакову суму. Також вартість лікування одного хворого на туберкульоз могла відрізнятися в різних регіонах України — від 30 тис. грн до 500 тис. грн на одного пацієнта.

За словами Мовчан, майже 70% лікарень зараз отримали більше, ніж за субвенцією 2019 року.

“Агрегований профіцит по областям: у Полтавській області це понад 1 млрд, у Тернопільській — понад пів мільярда грн", - сказала Мовчан.

Загалом, станом на 1 квітня Національна служба здоров’я уклала контракти з більш ніж 1,5 тис. лікарень по всій країні. Всього в програмі медичних гарантій передбачено 27 пакетів медичних послуг, з яких 5 є пріоритетними: лікування гострого інфаркту міокарда; лікування гострого мозкового інсульту; допомога при пологах; неонатальна допомога; ендоскопічні обстеження, спрямовані на ранню діагностику онкологічних захворювань.

Для того, щоб отримати медичну послугу на вторинному рівні, пацієнту необхідно звернутися до лікаря первинної ланки, з яким він уклав декларацію, або до вузькопрофільного спеціаліста, і отримати направлення на лікування чи обстеження. Пацієнт має право обирати лікарню, в якій йому нададуть медичні послуги. Єдина умова - у лікарні має бути підписаний з Національною службою здоров'я контракт, тоді вона отримає від НСЗУ кошти за надання конкретної медичної послуги. Для пацієнта ця послуга буде безоплатною.

Як повідомляв Укрінформ, 1 квітня в Україні стартувала у повному обсязі Програма медичних гарантій - перелік медичних послуг, які держава гарантує пацієнту. Практично всі спеціалізовані медичні заклади комунальної власності підписали договір з НСЗУ.