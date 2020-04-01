Послугою єМалятко можна буде скористатись і на карантині — Мінцифри

Центри надання адміністративних послуг і під час карантину зможуть надавати послугу єМалятко.

Про це Міністерство цифрової трансформації України повідомляє на своєму Telegram-каналі.

"єМалятко входить до переліку невідкладних послуг, які надаватимуться у ЦНАП під час карантину... Якщо єМалятко не працює у вашому місті, ви можете звернутися до ЦНАП, щоб зареєструвати народження дитини і оформити виплати на неї", - йдеться в повідомленні.

У відомстві уточнили, що перед візитом до ЦНАП варто подзвонити туди і дізнатися, якими є години прийому під час карантину.

Як повідомлялось, єМалятко – це комплексний сервіс в Україні, який об’єднує 10 послуг, пов’язаних із народженням дитини, в одну.

Вперше послуга єМалятко запустилася на початку січня у Харкові. Ця комплексна послуга покликана заощадити час молодих батьків.