Пандемія коронавірусу підкреслює важливість розвитку е-урядування

Додається ще один важливий аргумент: добре розвинуте е-урядування може рятувати здоров’я, а можливо й життя людей

“Держава в смартфоні” вже настала – жартують інколи тепер в Україні. Вимушена самоізоляція мільйонів людей різко збільшила значення інтернету та всього, що можна зробити з його допомогою. Від отримання інформації та здійснення покупок – до вирішення питань бізнесу чи чогось, пов’язаного із взаємодією з державними органами.

Серед іншого, нинішня пандемія підкреслює важливість руху України в напрямку подальшого і максимального розвитку електронного урядування. Цілком очевидно, що саме це може мінімізувати втрати держави та сприяти реалізації інтересів суспільства – в тому числі й особливо за таких от несподіваних і небезпечних криз як нинішня.

Черги чи скупчення в державних установах, банках та інших місцях – звісно, все це лише сприяло би поширенню небезпечного вірусу. Держава та бізнес нині максимально обмежують роботу установ та офісів, намагаючись звести до мінімуму контакти між людьми. Однак при цьому і люди, і бізнеси страждають там, де неможливо вирішити те чи інше питання віддалено.

Отож “Держава в смартфоні” – це саме те, що було би дуже доречно тепер. Україна поступово реалізує таку концепцію, і це в інтересах суспільства. Вже багато чого зроблено, країна набрала хороший темп. Наш проєкт EGOV4Ukraine, який фінансує Євросоюз та низка його держав-членів, допомагає у посиленні здатності України надавати людям публічні та адміністративні послуги з мінімальною участю самих людей.

Для розуміння важливості цього процесу та ймовірних результатів у сфері е-урядування можна навести уже досить відомий в Україні приклад – це комплексна послуга єМалятко.

За однією електронною заявою батьки новонароджених дітей можуть їх зареєструвати, отримати ідентифікаційний номер, унікальний номер запису в єдиному державному демографічному реєстрі, зареєструвати місце проживання, оформити виплати та інше. Для цього їм не треба відвідувати окремо установи Міністерства юстиції, Державної міграційної служби, Державної податкової служби, Міністерства соціальної політики.

Чи варто говорити, наскільки важливо це за ситуації, як склалася тепер? Втім, це величезна перевага і за звичайних умов.

Ця комплексна послуга “молода”, на сьогодні доступна в 11 містах, адже стартувала лише кілька місяців тому. І ми знаємо, що саме зараз в деяких з цих міст через загрозу епідемії коронавірусу можуть виникати труднощі з оформленням заявки – адже поки що людина не заповнює її самостійно. Але у будь-якому разі це цінний актив і вказівник напрямку руху. Планується, що у майбутньому послугу єМалятко людина замовлятиме самостійно через портал “Дія” – як і багато інших послуг. Зі смартфону або комп’ютера. А обмін даними між відповідними електронними реєстрами органів влади забезпечуватиме системи безпечного обміну даними “Трембіта”.

Чого можна таким чином досягти, засвідчує досвід Естонії. Вона є до певної міри орієнтиром для України у розвитку електронних послуг, і між державами налагоджено у цьому тісну співпрацю. Згадану вище систему “Трембіта” створено на основі естонської “Х -Road”. В Естонії вона забезпечує нині взаємодію між 155 державними інституціями, до неї підключено також понад 500 різноманітних організацій та підприємств. Загальне число електронних послуг, які надають там завдяки системі, перевищує 2600! Онлайн не можна лише одружитися, розлучитися та здійснити купівлю-продаж нерухомості. Все інше можливе з персонального комп’ютера.

Зрозуміло, за цих умов суспільству й державі легше переживати такі непрості часи, як теперішні.

В Україні нині понад 50 владних інституцій підписали угоди на підключення до “Трембіти”. Підключено 12 державних та 8 місцевих електронних ресурсів. Щоденно через систему здійснюється понад 2000 транзакцій.

Паралельно на розгляді в парламенті перебуває проєкт закону про публічні електронні реєстри – дуже важливий для того, аби система е-урядування діяла максимально ефективно. В уряді (насамперед у наших партнерів з Міністерства цифрової трансформації) є розуміння важливості руху вперед – поза сумнівом, це розуміння та відповідні прагнення стануть ще сильнішим після теперішніх випробувань. Треба очікувати, що більше усвідомлення буде і в суспільстві.

Раніше ми завжди аргументували необхідність розвитку електронних публічних послуг та е-урядування тим, що це оптимізує роботу владних інституцій, допомагає державі краще виконувати функцію з обслуговування громадян, зменшує корупцію. Тепер до цього додається ще один важливий аргумент: добре розвинуте е-урядування може рятувати здоров’я, а можливо й життя людей.

Марі Педак, Академія електронного управління (Естонія), керівниця проєкту EGOV4Ukraine програми “U-LEAD з Європою”