Інститут молекулярної біології може виготовляти до 20 тисяч ПЛР-тестів щотижня

Інститут молекулярної біології та генетики НАНУ готовий, за умови відповідного фінансування, щотижня виготовляти до 20 тисяч тестів ПЛР для визначення SARS-CoV-2.

Про це йдеться у заяві Інституту молекулярної біології та генетики НАНУ, яка оприлюднена у Facebook.

"Фахівці Інституту молекулярної біології та генетики чекають на швидке надходження коштів з держбюджету для того, щоб продовжити роботу з виготовлення ПЛР-тестів для виявлення коронавірусної хвороби. Сподіваємося, що попри вимушене скорочення державного бюджету для багатьох галузей, в т.ч. і науки, фінансування такої надважливої справи, як виготовлення ПЛР-тестів, не буде скорочено і надійде якомога швидше. ... На наявному в Інституті обладнанні наші фахівці можуть виготовити близько 10-20 тис. ПЛР-тестів на тиждень. Із залученням додаткових спеціалістів Інститут спроможний продукувати до 50 тис. тестів щотижня", - йдеться у повідомленні.

В Інституті наголосили, що основна група співробітників, задіяних в проєкті, працює зараз і готова працювати понаднормово. Однак через відсутність фінансування установа не може розгорнути роботу на повну потужність. "За наявності коштів Інститут уже зараз міг би реалізовувати угоди з виробниками реактивів, які ми використовуємо для виготовлення тест-систем. Не всі реактиви може виготовити вітчизняний виробник, окремі ми змушені замовляти в Естонії, Німеччині та інших країнах. Попри цей логістичний ланцюжок, собівартість наших ПЛР-тестів (250 грн) є майже вдвічі меншою за зарубіжні аналоги. А з огляду на вартість авіадоставки зарубіжних тестів до України їхня реальна ціна для держбюджету стає дуже високою", - йдеться у заяві.

Водночас в Інституті, враховуючи брак в регіонах лабораторій та спеціалістів, які здатні працювати з ПЛР-тестами, розробили план навчання для фахівців та готові надавати відповідний науковий супровід.

Окрім того, в установі наголосили, що вірус зазнає мутацій.

"Тож вірогідно, восени постане потреба у цілковито нових тест-системах. В Україні є вчені, і зокрема науковці Інституту молекулярної біології та генетики, які можуть за добу модифікувати тест під інший штам коронавірусу", - йдеться в заяві.

Як повідомлялося, ще наприкінці січня 2020 р. на замовлення РНБО вчені ІМБГ першими в Україні розробили тест-системи для діагностики вірусу SARS-CoV-2. Ці тест-системи були сертифіковані. Після виявлення першого захворювання набори на 600 тестів-реакцій надійшли в Житомирський обласний лабораторний центр МОЗ та Центр громадського здоров'я МОЗ у Києві.

В Україні станом на 10.00 середи, 1 квітня, офіційно підтверджено 669 випадків зараження коронавірусом, з них 17 летальних, 10 пацієнтів одужали

Станом на ранок 1 квітня 2020 року до Центру громадського здоров’я України надійшло 536 повідомлень про підозру на COVID-19.

Фото: facebook.com/IMBGNASU