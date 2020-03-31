Перезапуск "Forbes" в Україні: коли вийдуть друкована та онлайн версії

Видання "Forbes" перезапускається в Україні навесні 2020 року, головним редактором видання стане Володимир Федорин.

Про це повідомляється на сайті Forbes.

"Forbes оголосив сьогодні, що ТОВ "Уяви" буде новим видавцем журналу Forbes Україна", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, головним редактором видання буде Володимир Федорин.

Друкована версія видання виходитиме українською та російською мовами. Онлайн-версія запуститься у другій половині року.

Видання буде політично незалежним та відповідатиме найвищим професійним, редакційним та етичним стандартам, встановленим Forbes.

Як зазначається, понад 80% контенту видання буде місцевим. У ньому традиційно будуть виходити лонгріди, історії про підприємців, рейтинги найбагатших та найвпливовіших, а також рейтинг перспективних українців «30 до 30-ти».

«Я дуже радий повернутися до Forbes. Ми збираємося створювати приголомшливий продукт для цих буремних часів, допомагаючи українським читачам та користувачам реалізувати величезний потенціал нашої країни», — зазначив Федорин.

Як повідомлялося, журнал «Forbes Україна» видавав «Український медіа холдинг» з березня 2011 року. Останній номер вийшов січні 2017 року, а сайт припинив оновлення місяцем пізніше.