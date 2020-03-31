Єрмак каже, що купив Mercedes, бо давно планував змінити авто

Єрмак каже, що купив Mercedes, бо давно планував змінити авто

Укрінформ
Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак заявив, що він давно планував купити новий автомобіль, а купівля збіглася в часі з подіями в країні.

Про це він сказав під час онлайн-брифінгу на Facebook-сторінці Офісу Президента України, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Я давно планував змінити автомобіль, але, на жаль, сьогодні я живу в такому темпі, що в мене нема часу на якісь речі, і чесно кажучи, ні на родину, ні на себе. Тому я дійсно продав свій старий автомобіль, купив новий автомобіль, і це співпало з подіями в нашій крані. Все, що стосується фінансів: за скільки, де – це відображено в моїй декларації. Вона відкрита. Можна перевірити», - заявив Єрмак.

Він також додав, що відмовився від державної охорони та державних автомобілів.

Читайте також: Обмін полоненими ускладнює пандемія коронавірусу - Єрмак

«Я не говорив про те, але, використовуючи можливість, хочу додати, що при цьому я відмовився від всіх автомобілів державних - я не користуюся жодним автомобілем, я відмовився від державної охорони. Я перший керівник Офісу президента, в якого немає державної охорони. Вона мені не потрібна. Я чесна людина, яка готова чесно дивитися в очі будь-якому громадянину нашої країни», - наголосив Єрмак.

Як раніше повідомили ЗМІ, керівник Офісу президента Андрій Єрмак придбав автомобіль Mercedes-Benz 2019 року випуску за 2 млн 972 тис. 776 грн. Згідно зі змінами, внесеними у декларацію, факт купівлі відбувся 11 березня 2020 року.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-