Єрмак каже, що купив Mercedes, бо давно планував змінити авто

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак заявив, що він давно планував купити новий автомобіль, а купівля збіглася в часі з подіями в країні.

Про це він сказав під час онлайн-брифінгу на Facebook-сторінці Офісу Президента України, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Я давно планував змінити автомобіль, але, на жаль, сьогодні я живу в такому темпі, що в мене нема часу на якісь речі, і чесно кажучи, ні на родину, ні на себе. Тому я дійсно продав свій старий автомобіль, купив новий автомобіль, і це співпало з подіями в нашій крані. Все, що стосується фінансів: за скільки, де – це відображено в моїй декларації. Вона відкрита. Можна перевірити», - заявив Єрмак.

Він також додав, що відмовився від державної охорони та державних автомобілів.

«Я не говорив про те, але, використовуючи можливість, хочу додати, що при цьому я відмовився від всіх автомобілів державних - я не користуюся жодним автомобілем, я відмовився від державної охорони. Я перший керівник Офісу президента, в якого немає державної охорони. Вона мені не потрібна. Я чесна людина, яка готова чесно дивитися в очі будь-якому громадянину нашої країни», - наголосив Єрмак.

Як раніше повідомили ЗМІ, керівник Офісу президента Андрій Єрмак придбав автомобіль Mercedes-Benz 2019 року випуску за 2 млн 972 тис. 776 грн. Згідно зі змінами, внесеними у декларацію, факт купівлі відбувся 11 березня 2020 року.