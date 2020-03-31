Венедіктова підписала заяву Трепака про відставку

Генпрокурор Ірина Венедіктова підписала заяву про відставку за власним бажанням свого заступника Віктора Трепака, який курував справи убивства Катерини Гандзюк, Павла Шеремета, а також "справи Майдану".

Про це він повідомив у коментарі Укрінформу.

"Так, генпрокурор підписала мою заяву про відставку", - підтвердив він у відповідь на запитання кореспондента агентства.

Як повідомлялося, 27 березня Трепак написав рапорт на звільнення з Офісу генпрокурора після того, як генеральний прокурор Ірина Венедіктова змінила функціональні обов'язки своїх заступників.

Відповідно до нового розподілу обов'язків, який зробила генпрокурор, замість Трепака курувати департамент нагляду за спеціальними органами правопорядку буде її новопризначений заступник Олексій Симоненко.

Раніше генпрокурор Венедіктова на своїй сторінці у Facebook повідомила, що перерозподілила обов'язки між своїми заступниками. Водночас вона запевнила, що не відсторонювала Трепака від слідства у справі Катерини Гандзюк.

Трепак був призначений заступником генпрокурора у жовтні 2019 року ексгенпрокурором Русланом Рябошапкою. З 2015 по 2016 роки обіймав посаду першого заступника голови Служби безпеки України.

У березні поточного року він домігся екстрадиції з Болгарії підозрюваного у причетності до убивства Гандзюк Олексія Левіна.

Активістку Катерину Гандзюк 31 липня 2018 року облили сірчаною кислотою біля під'їзду її будинку в Херсоні. Опіками було уражено 40% тіла жінки. Гандзюк перенесла кілька операцій, але 4 листопада того ж року померла.

За підозрою у причетності до її вбивства були затримані п'ятеро людей, а 12 листопада 2018 року стало відомо про арешт Ігоря Павловського - колишнього помічника народного депутата Миколи Паламарчука.

Також 11 лютого 2019 року Генпрокуратура оголосила голові Херсонської обласної ради Владиславу Мангеру підозру в організації вбивства Гандзюк. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, але той вийшов під заставу у 2 млн 497 тис. 300 гривень. 25 квітня стало відомо, що Мангеру змінили підозру - на "замовлення завдання тілесних ушкоджень".

6 червня 2019 року п'ятеро безпосередніх виконавців нападу були засуджені на строки від 3 до 6,5 років позбавлення волі. Але ні замовники вбивства, ні посередники досі не засуджені і не покарані.