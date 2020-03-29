Родини Героїв Небесної сотні вимагають повернути "справи Майдану" Трепаку

Представники громадської організації "Родина Героїв Небесної сотні" закликають повернути кураторство департаментом у "справах Майдану" Віктору Трепаку.

Про це йдеться у зверненні організації до Президента Володимира Зеленського, оприлюдненому на її сторінці у Facebook.

"Ми вимагаємо повернути кураторство департаментом у "справах Майдану" Віктору Трепаку і забезпечити можливість продовжити працювати в режимі останнього місяця", - йдеться у повідомленні.

Родини Героїв Небесної сотні вважають, що саме за сприяння Трепака останнім часом намітились позитивні зрушення у "справах Майдану". Зокрема, за останній місяць затримано і взято під варту двох підозрюваних у вбивстві Юрія Вербицького, затримано службовця "Омеги", якому пред’явлено підозру в убивстві Олега Ушневича і пораненні іншого майданівця, а також пред’явлено підозри суддям і слідчим, які переслідували майданівців і поміщали їх під варту у січні-лютому 2014 року.

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Водночас, активісти вимагають усунути від "справ Майдану" нового заступника генпрокурора Андрія Любовича, оскільки він, за їхніми словами, "був причетний до переслідування активістів під час Майдану 2013-2014 років". В організації заявляють, що Любович під час Євромайдану був начальником слідчого управління у прокуратурі Дніпропетровщини, а місцеві прокурори "брали участь у затриманнях, арештах та притягненні до відповідальності активістів місцевого Майдану".

У громадській організації вважають, що генпрокурор Ірина Венедіктова змінює вектор розслідування "справ Майдану", та нагадують, що, перебуваючи на посаді керівника ДБР, вона призначила Олександра Бабікова, який працював у юридичній фірмі, що представляла інтереси експрезидента Януковича.

Активісти наголошують, що у разі, якщо їхні вимоги не будуть виконані, вони вимагатимуть відставки Ірини Венедіктової з посади генерального прокурора.

Як раніше повідомляв Укрінформ, заступник генпрокурора Віктор Трепак написав рапорт на звільнення після того, як генеральний прокурор Ірина Венедіктова змінила функціональні обов'язки своїх заступників, відсторонивши його від курування діяльності департаментів, які здійснюють процесуальне керівництво у "справах Майдану" та у справах, які розслідують слідчі СБУ.

На думку Трепака, такий перерозподіл повноважень є способом впливу на нього та втручання у здійснення його повноваженнь прокурора.

Водночас, генпрокурор Ірина Венедіктова заявила, що не відстороняла Трепака від розслідування і за ним "залишаються ті важливі справи, які він проводив".

Фото: пресс-служба ВСЮ