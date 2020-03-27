Шкіряк зустрічався з Крищенком, тому іде на самоізоляцію

Радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк іде у самоізоляцію, оскільки у понеділок зустрічався з начальником поліції Києва Андрієм Крищенком, у якого виявили Covid-19.

Про це Шкіряк написав у Facebook.

"...Я мав контакт з Андрієм Євгеновичем в понеділок, був у його кабінеті. З дотриманням усіх правил безпеки відстані, в рукавичках і в масці. Але, як відповідальний громадянин, я йду в режим самоізоляції під наглядом лікарів МВС України", - написав він.

Радник міністра додав, що про свій стан повідомлятиме регулярно і негайно "сигналізуватиме, якщо щось буде не так".

Шкіряк також побажав начальнику столичної поліції та всім хворим на Covid-19 найшвидшого одужання.

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За його словами, Крищенко за перших ознак хвороби одразу повідомив про це лікарів і суспільство. Шкіряк наголосив, що так повинні діяти усі.

Він також закликав громадян берегти одне одного і залишатися вдома.

Раніше пресслужба Нацполіції поінформувала, що захворювання на коронавірусну інфекцію підтверджено у трьох поліцейських та курсанта, зокрема й у начальника поліції Києва Андрія Крищенка, якого госпіталізували в Олександрівську лікарню.

Загалом в Україні підтверджено 218 випадків Covid-19, з них 5 летальних, 5 людей одужали.

За даними Worldmeters, у світі заражено коронавірусом 552 943 особи, з них 128 706 одужали і 25 045 померли.