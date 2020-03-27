МАУ скасовує спецрейс Дубаї-Київ

Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" скасовує спецрейс Дубаї-Київ від 28 березня.

Про це повідомляє МАУ у Facebook.

"Два дні тому уряд України прийняв рішення повністю заборонити виконання всіх пасажирських перевезень, в тому числі міжнародних евакуаційних рейсів в Україну з 00:00 28 березня... У зв’язку із невизначеністю, МАУ вимушена скасувати спецрейс PS1174 Дубаї – Київ від 28 березня", - йдеться у повідомленні.

Також зауважують, що в МАУ все ще не мають чіткого роз’яснення авіаційної влади щодо режиму виконання спецрейсів від 28 і 29 березня, квитки на які були придбані фактично до вищезгаданого рішення.

"Шановні пасажири, ми докладали і докладаємо максимум зусиль, аби допомогти всім українським громадянам повернутися додому, де б вони не знаходилися, і дуже чекаємо на відповідь уряду щодо механізму вашої евакуації до України", - додають в авіакомпанії.

Крім того, зауважують, що як тільки отримають такий дозвіл, одразу ж, без будь-яких додаткових доплат і зборів, перебронюють квитки на нові рейси.

Як повідомляв Укрінформ, раніше авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" також скасувала всі регулярні рейси по 24 квітня включно у зв'язку з рішенням уряду про режим надзвичайної ситуації на території України.

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14 березня Кабмін прийняв рішення про тимчасову заборону в'їзду в Україну іноземців і закрив міжнародне пасажирське сполучення. Тимчасова заборона на в'їзд на територію України іноземних громадян почала діяти з 00 год. 00 хв. 16 березня. З 17 березня закриті пункти пропуску через державний кордон України для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення.

З 18 березня в Україні призупинено все внутрішнє пасажирське міжміське сполучення: залізничне, автобусне та авіаційне.

23 березня Кабмін ухвалив рішення про заборону українцям залишати Україну з туристичною метою з 24 березня.

Також уряд заборонив з 12 години 24 березня приймати та відправляти повітряні судна, що виконують пасажирські перевезення в усіх аеропортах, крім "Борисполя".

25 березня Кабмін запровадив режим надзвичайної ситуації по всій території України на 30 днів.

Згідно з рішенням уряду, до 24 квітня заборонені регулярні та нерегулярні перевезення пасажирів автомобільним транспортом у приміському, міжміському, внутрішньообласному та міжобласному сполученні; пасажирські перевезення авіаційним транспортом.

За даними Worldmeters, у світі заражено коронавірусом 556 019 осіб, з них 128 717 одужали і 25 226 померли.