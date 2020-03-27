На посаду президента НАНУ претендують п’ять кандидатів

Національна академія наук України оприлюднила постанову, якою затверджуються списки кандидатів на посади президента НАН та академіків-секретарів відділень НАН. У списку немає кандидатури чинного президента НАН України Бориса Патона.

Відповідний документ розміщений на сайті Національної академії наук України.

"Рішенням Президії НАН України затверджено списки кандидатів на посади президента НАН України та академіків-секретарів відділень НАН України, висунутих за оголошенням в газеті «Урядовий кур’єр» від 12 лютого цього року”, - йдеться у повідомленні.

Згідно з постановою, на посаду президента Національної академії наук запропоновано п'ять кандидатур. Серед них - академіки НАН України Владислав Гончарук, Богдан Данилишин, Анатолій Загородній, Сергій Комісаренко, Володимир Семиноженко.

Повідомляється також, що у зв’язку з тимчасовою забороною в Україні проведення масових заходів президія НАН України прийняла рішення відтермінувати чергову сесію загальних зборів НАН та відділень НАН, раніше призначену на 13 – 17 квітня, і визначити терміни її проведення після поліпшення епідемічної ситуації в країні та закінчення дії заборони проведення масових заходів.

Як повідомляв Укрінформ, 101-річний Борис Патон очолює Національну академію наук України з 1962 року.

25 березня уряд запровадив на всій території України режим надзвичайної ситуації до 24 квітня.