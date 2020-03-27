На посаду президента НАНУ претендують п’ять кандидатів
Відповідний документ розміщений на сайті Національної академії наук України.
"Рішенням Президії НАН України затверджено списки кандидатів на посади президента НАН України та академіків-секретарів відділень НАН України, висунутих за оголошенням в газеті «Урядовий кур’єр» від 12 лютого цього року”, - йдеться у повідомленні.
Згідно з постановою, на посаду президента Національної академії наук запропоновано п'ять кандидатур. Серед них - академіки НАН України Владислав Гончарук, Богдан Данилишин, Анатолій Загородній, Сергій Комісаренко, Володимир Семиноженко.
Повідомляється також, що у зв’язку з тимчасовою забороною в Україні проведення масових заходів президія НАН України прийняла рішення відтермінувати чергову сесію загальних зборів НАН та відділень НАН, раніше призначену на 13 – 17 квітня, і визначити терміни її проведення після поліпшення епідемічної ситуації в країні та закінчення дії заборони проведення масових заходів.
Як повідомляв Укрінформ, 101-річний Борис Патон очолює Національну академію наук України з 1962 року.
25 березня уряд запровадив на всій території України режим надзвичайної ситуації до 24 квітня.