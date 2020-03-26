Зеленський присвоїв почесні найменування бригаді й полку Нацгвардії

Президент Володимир Зеленський присвоїв 27 бригаді та 9 полку Національної гвардії України почесні найменування.

Відповідні укази опубліковані на сайті глави держави.

"Присвоїти 27 бригаді Національної гвардії України почесне найменування «Печерська» та надалі іменувати її — 27 Печерська бригада Національної гвардії України", - зазначається в указі №109/2020.

Іншим указом №108/2020 Президент присвоїв ім’я Героя України лейтенанта Богдана Завади 9 полку оперативного призначення Нацгвардії та постановив надалі іменувати його — 9 полк оперативного призначення імені Героя України лейтенанта Богдана Завади Національної гвардії України.

Згідно з документами почесні найменування присвоєно "Ураховуючи бойові заслуги, мужність, високий професіоналізм та зважаючи на зразкове виконання поставлених завдань особовим складом" бригади та полку.

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У своєму привітанні з нагоди Дня Нацгвардії Президент наголосив, що військовослужбовці Національної гвардії України є доблесними захисниками держави, конституційного ладу, дотримання прав і свобод громадян, повідомляє офіційний сайт глави держави.

"Сьогодні ми вшановуємо всіх гвардійців, які героїчно зміцнюють oбoрoнoздатність держави і захищають безпеку українського народу. Нині Національна гвардія – це доблесні захисники Вітчизни, які стоять на сторожі конституційного ладу, забезпечують дотримання прав і свобод людини, охорону важливих державних об’єктів та громадського правопорядку", - підкреслив Президент.

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Він побажав усім військовослужбовцям та ветеранам Нацгвардії і їхнім родинам міцного здоров’я, незламності духу, миру та добра.

Водночас він запевнив, що про подвиг кожного полеглого нацгвардійця пам'ятатимуть завжди.

"Нехай любов до рідної землі та людська вдячність надають вам наснаги у нелегкій та відповідальній справі – служінню Україні", - наголосив Президент.

Як повідомлялося, сьогодні відзначається День Національної гвардії України. Свято встановлено згідно з указом Президента від 18 березня 2015 року.