В Україні відзначають День СБУ

Після проголошення 24 серпня 1991 року незалежності України одразу постало питання про ліквідацію в республіці радянської системи органів державної безпеки і створення нових державних інституцій, покликаних захистити її суверенітет та вирішувати інші завдання у сфері забезпечення національної безпеки. Було створено комісію з розроблення Концепції органів державної безпеки України.

Враховуючи її напрацювання, а також роботу Комісії Верховної Ради з реорганізації органів державної безпеки, 20 вересня 1991 року парламент ухвалив постанову «Про створення Служби національної безпеки України» (СНБ України). Тоді було призначено керівництво Служби та її основних структурних підрозділів, протягом вересня 1991 року – лютого 1992 року розроблено і затверджено штат підрозділів центрального апарату Служби, регіональних органів, органів військової контррозвідки та Інституту підготовки кадрів СНБ України. Далі почалося комплектування їх особового складу, який прийняв присягу на вірність ураїнському народу.

А 25 березня 1992 року Верховна Рада ухвалила Закон «Про Службу безпеки України».

Голова Служби безпеки України Іван Баканов впевнений, що відданість, принциповість і компетентність СБУ дозволить кожному українцю почувати себе в безпеці. Про це йдеться у вітанні з нагоди професійного свята на сайті СБУ.

«Наше завдання – гарантувати безпеку українців за будь-яку ціну. А іноді вона дуже висока – минулий рік поповнив список Героїв, які поклали своє життя на сході України. Пам’ятаємо кожного з них… Кожного з наших колег, хто ціною власної долі забезпечує мир і спокій у нашій країні», - наголосив Баканов.