InformNapalm заявляє про блокування своїх акаунтів у Twitter

Уперше за шість років Twitter заблокував усі офіційні акаунти міжнародної волонтерської спільноти InformNapalm.

Про це йдеться у повідомленні на сайті спільноти від 24 березня.

"Інформуємо читачів, що вперше за 6 років війни усі офіційні акаунти міжнародної волонтерської спільноти InformNapalm українською та іноземними мовами, а також особистий акаунт засновника спільноти і головного редактора сайту Informnapalm.org Романа Бурко були одночасно заблоковані у Twitter без жодних пояснень", - йдеться у повідомленні.

У спільноті припускають, що це є наслідком масованої атаки з боку Російської Федерації. "Одночасне блокування відбулося через кілька годин після поширення останнього твіту з важливими фактами викриття присутності сучасних зразків російської військової техніки на Донбасі. Ці факти містили вичерпні дані з геолокацією, аерофотознімками та ідентифікацією російської військової техніки в Луганській області", - зазначає InformNapalm.

Також, як повідомляє спільнота, у Facebook були помічені "дивні внутрішні системні повідомлення, які містили інформацію щодо можливого блокування публікацій InformNapalm".

"Це схоже на збій автоматики соцмереж, який міг бути спровокований хибними повідомленнями з боку російських тролів. Також вбачаємо, що російські фабрики тролів пристосувалися до використання механізмів блокування акаунтів в умовах міжнародної боротьби проти поширення фейків стосовно Covid-19. І використовують ці механізми для масового блокування усіх, хто розкриває правду про російську військову агресію", - йдеться у повідомленні.

За даними InformNapalm, не виключено також, що така безпрецедентна активність російських тролів зумовлена бажанням керівництва РФ затерти нові свідчення продовження російської агресії на Донбасі, бо це заважає планам Кремля використати надалі глобальну світову кризу (яку спричинила пандемія коронавірусної інфекції) для вимог зняти міжнародні санкції.

"Ми закликаємо наших читачів врахувати, що Російська Федерація все агресивніше намагається повністю ізолювати нашу волонтерську спільноту від можливості поширення OSINT-досліджень через соціальні мережі. Саме тому ми просимо вас додати наш сайт у закладки, періодично перевіряти оновлення і допомагати поширювати публікації всіма доступними вам засобами: у блогах, через соціальні сторінки і групи, через публікації у ЗМІ, тощо", - підсумували у волонтерській спільноті.

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Як повідомляв Укрінформ, 23 березня інтернет-спільнота InformNapalm оприлюднила ексклюзивний аерофотознімок, який підтверджує наявність на Донбасі новітніх російських систем радіоелектронної боротьби (РЕБ).