Бекешкіну поховають завтра на Байковому цвинтарі

Поховання директора Фонду «Демократичні ініціативи» Ірини Бекешкіної відбудеться у вівторок, 24 березня, на Байковому цвинтарі.

Про це йдеться у повідомленні Фонду.

"Поховання Ірини Бекешкіної, відомої соціологині, директорки Фонду "Демократичні ініціативи", старшої наукової співробітниці Інституту соціології НАН України Ірини, відбудеться у вівторок, 24 березня, о 12:00 на Байковому цвинтарі (вул. Байкова, 16, Київський крематорій, зал "Великий" ("Ракушка")", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у зв’язку з карантинними заходами близькі та рідні не організовуватимуть масового прощання, тож усім, хто хоче віддати шану Бекешкіній, просять висловлювати свої співчуття на сторінці у Facebook під матеріалом, що буде розміщений завтра з початком церемонії поховання. Квіти можна надсилати за адресою: вул. Байкова, 16 до 12:00.

"Заходи зі вшанування пам’яті Ірини Бекешкіної ми обов’язково проведемо по закінченні карантину", - запевнили у Фонді.

Як повідомлялося, директор Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва Ірина Бекешкіна померла на 69-му році життя.

В Україні до 3 квітня запроваджено карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19. В рамках заходів, зокрема, закрито навчальні заклади, а також заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Також зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.