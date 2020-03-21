В Україні підтвердили 47 випадків COVID-19

Кількість підтверджених випадків зараження коронавірусом в Україні за суботу зросла на шість - до 47.

Про це у Facebook інформує Центр громадського здоров'я.

"За результатами дослідження вірусологічної референс-лабораторії Центру громадського здоров’я України отримано всього 18 позитивних результатів на COVID-19: Чернівецька (10), Житомирська (1), Київська (2), Донецька (1), Івано-Франківська (2) області та м. Київ (2)", - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, також регіональні лабораторії виявили таку кількість випадків захворювання: Чернівецька обл. - 15, Дніпропетровська - 2, Київська - 2, Житомирська - 1, Львівська - 1, Тернопільська - 1, Київ - 7 (з яких 6 за цю добу).

Від COVID-19 в Україні зафіксовано 3 летальні випадки.

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Загалом вірусологічна референс-лабораторія Центру громадського здоров’я України дослідила більше 790 зразків.

"Лабораторії досліджують не лише зразки людей, яким встановлено підозру, а й контактних осіб", - зазначають у ЦГЗ.

Фото: АА