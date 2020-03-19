Спецрейс з українцями вилетів із Амстердама у Київ

З аеропорту "Схіпхол", що поблизу Амстердама, вилетів до Києва спецрейс авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" з громадянами України на борту.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу в Гаазі, літак вилетів о 14:44 за місцевим часом. Рейс з Амстердама повністю викуплений – усі 183 місця.

Ще один спеціальний рейс Амстердам-Київ авіакомпанія МАУ запланований на 20 березня - виліт о 13:55 за місцевим часом.

Спецрейс з українцями вилетів із Амстердама в Київ / Ірина Драбок, Укрінформ

Водночас, в аеропорту "Схіпхол" через коронавірус закрито п’ять з семи терміналів. Охочих повернутися з Нідерландів додому досить багато. На свої рейси більшість пасажирів очікує в масках.

Як повідомляв Укрінформ, 14 березня Кабінет міністрів у зв’язку із коронавірусом ухвалив рішення про закриття з 17 березня до 3 квітня пунктів пропуску через державний кордон України для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення.

За даними українського МОЗ, у світі зареєстровано 218 815 випадків захворювання Covid-19, з них 84 114 осіб одужали.

Наразі в Україні зафіксовано 18 випадків інфікування коронавірусом Covid-19, два з них - летальні.