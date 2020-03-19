"Нобелівка для вчителів": двоє українців увійшли до ТОП-50 педагогів світу

Світова премія Global Teacher Prize назвала 50 найкращих педагогів світу і серед них — два українця!

Про це повідомила журналістка та блогер Ярослава Гресь.

«Нарешті починаємо день з надзвичайно хороших новин! Світова премія Global Teacher Prize, яку називають "Нобелівкою для вчителів" назвала 50 найкращих педагогів світу і серед них — два українця! Їх обрали з-понад 36 тисяч учасників з усіх куточків планети», - повідомила вона.

Зазначається, що до топ-50 увійшла Наталя Гладких — київська вчителька-дефектолог, яка майже 10 років працює з дітьми з інвалідністю. У 2017-му вона увійшла до топ-5 вчителів України на першій Global Teacher Prize Ukraine.

Також до 50 найкращих педагогів увійшов Олександр Жук — вчитель інформатики із Запоріжжя, який вивчив жестову мову, щоб навчати дітей з порушеннями слуху. А ще Сашко створив енергокоманду, робить з учнями роботів і сонячні панелі. У 2018 році він переміг в Global Teacher Prize Ukraine. На фото Саша ще не вірить своїй перемозі, а я ще не вірю, що українські вчителі можуть бути такими крутими!