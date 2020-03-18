Українські освітяни зможуть безкоштовно створювати онлайн-курси

В Україні для освітян з’явилась можливість створювати власні онлайн-курси безкоштовно.

Про це Укрінформу повідомили в Освітньому хабі міста Києва, який спільно з Асоціацією інноваційної та цифрової освіти створив безкоштовну можливість записувати онлайн-курси для українських освітян.

"Освітній хаб міста Києва спільно з Асоціацією інноваційної та цифрової освіти створив безкоштовну можливість записувати онлайн-курси для українських освітян. До 22 квітня 2020 року кожен вчитель школи, ліцею або гімназії, викладач училища, коледжу, технікуму або ЗВО, чи керівник будь-якого навчального закладу України може надіслати заявку щодо створення власного онлайн курсу на сайті www.eduhub.in.ua", - повідомили організатори ініціативи.

Потрібно заповнити google форму та дочекатися зворотнього зв’язку від організаторів: http://bit.ly/2Wmzwxq

Кожна заявка буде ретельно розглянута за наступними критеріями: Інноваційність ідеї курсу; легкість подачі матеріалу; актуальність теми для широкої аудиторії; харизматичність спікера.

Автори кращих заявок будуть запрошені до Освітнього хабу міста Києва на запис власного онлайн курсу з подальшою популяризацією у мережі Інтернет.

Із запитаннями можна звертатися на e-mail info@eduhub.in.ua