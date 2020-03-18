Заборона топчиновникам виїзду за кордон: ОАСК відкрив справу за позовом Дубінського

Окружний адміністративний суд міста Києва відкрив провадження у справі за позовом Олександра Дубінського щодо заборони високопосадовцям виїжджати за кордон.

Про це інформує пресслужба суду.

«Суд відкрив провадження у справі за позовом Олександра Дубінського щодо заборони високопосадовцям виїжджати за кордон. ОАСК розглядатиме дану справу за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення учасників справи», - ідеться в повідомленні.

Відповідачами у позові зазначені Служба безпеки України, Адміністрація Державної прикордонної служби, третіми особами, що не заявляють самостійних вимог на стороні відповідачів, – голова Національного банку України Яків Смолій, перший заступник Голови НБУ Катерина Рожкова, а також Оксана Маркова.

У пресслужбі суду нагадують, що позивач просить суд визнати протиправною бездіяльність СБУ щодо не проведення всіх необхідних заходів задля забезпечення захисту національної безпеки країни від ймовірного дефолту держави внаслідок неефективного управління у сфері розміщення державних цінних паперів.

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Також Дубінський просить визнати протиправною бездіяльність адміністрації Держприкордонслужби щодо нерозроблення пропозицій для внесення законодавчих змін щодо заборони виїзду за кордон без спеціального дозволу від СБУ високопосадовцям, які обіймали політичні посади, протягом одного року після проведення парламентських, президентських виборів та протягом року після звільнення.

Водночас, на порталі Судова влада України в розділі «Стан розгляду справ» зазначається, що справу розглядатиме суддя ОАСК Анна Кузьменко.