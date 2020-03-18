Пасажири повернули залізничні квитки на 144 мільйони

З 11 по 18 березня 2020 року пасажири повернули 518 тисяч квитків на скасовані через запровадження карантину пасажирські поїзди на загальну суму 144 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба АТ "Укрзалізниця".

"З 11 по 18 березня 2020 року пасажири повернули 518 тисяч квитків на скасовані через введення карантину пасажирські поїзди. Загальна вартість повернутих проїзних документів – 144 млн грн. На усі ці рейси Укрзалізниця повертає повну вартість проїзних документів — без стягнення додаткових зборів", - йдеться у повідомленні.

Так, лише 16-18 березня пасажири повернули 215 тисяч квитків на загальну суму майже 57 млн грн.

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Як повідомляв Укрінформ, 16 березня 2020 року Кабінет міністрів України заборонив міжміські перевезення та масові заходи по всій Україні.

Згідно з постановою уряду з 18 березня 2020 року до окремого рішення в Україні заборонено перевезення пасажирів залізничним транспортом в усіх видах внутрішніх сполучень (приміському, міському, регіональному та дальньому).

Пізніше в Укрзалізниці заявили, що квитки на скасовані поїзди можна буде повернути протягом місяця.