Криклій: Готуємо спецрейси для евакуації українців з Польщі, Чехії та Німеччини

Міністерство інфраструктури працює над організацією спеціальних рейсів, у тому числі авіарейсів та за допомогою залізничного сполучення, для того, щоб забрати громадян України з Чехії, Німеччини та Польщі.

Про це заявив міністр інфраструктури України Владислав Криклій на брифінгу 17 березня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми будемо з Чехії, Німеччини і Польщі повертати громадян. Зараз ми обговорюємо організацію спецрейсів для повернення наших громадян, в тому числі залізничним сполученням", - розповів Криклій.

Він додав, що також для евакуації громадян із зазначених країн будуть організовані спеціальні авіарейси.

Криклій закликав українців реєструватися в системі Міністерства закордонних справ України "ДРУГ" для того, щоб консульські служби мали змогу сформувати списки охочих евакуюватися.

Як повідомляв Укрінформ, посол України в Польщі Андрій Дещиця раніше заявив, що майже дві тисячі українців очікують організованої евакуації з Польщі. За його словами, українські дипломати ведуть переговори з МЗС та Міністерством інфраструктури Польщі щодо організації так званого санітарного коридору, яким до кордону людей везтиме потяг PKP Intercity, а вже з Перемишля - поїзд Укрзалізниці.

Кабінет міністрів України на засіданні 14 березня ухвалив рішення про тимчасову заборону в'їзду в Україну іноземців та закрив міжнародне пасажирське сполучення.

Також до окремого рішення з 18 березня 2020 року в Україні заборонено перевезення пасажирів залізничним транспортом в усіх видах внутрішніх сполучень (приміському, міському, регіональному та дальньому).