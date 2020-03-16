"Закриті" міста та метро: як можуть посилити карантин

Президент Володимир Зеленський звернувся до українців щодо ситуації з протидією коронавірусу і поінформував про запровадження надзвичайних заходів.

Дорогі українці!

Від сьогодні, я буду максимально часто інформувати вас про актуальну ситуацію щодо протидії коронавірусу.

Станом на 16 березня 2020, в Україні опрацьовано 79 підозр на коронавірус. П’ять з них, нажаль, позитивні. 64 - не підтвердились. Ще 10 опрацьовуються лабораторно.

Як і обіцяли, вчора ми повернули додому 123 українця, які застрягли на кордоні Італії та Словенії. Експрес-тести показали відсутність у них коронавірусної інфекції. Тим не менш, кожен з евакуйованих зобов’язався здійснити 14-денну самоізоляцію. Це гідний приклад громадянської свідомості.

Сьогодні ввечері відбудеться засідання уряду. Я закликаю Кабінет Міністрів України зробити наступне:

Перше. З нуль-нуль годин першої хвилини, 17-го березня 2020-го року заборонити приймати відвідувачів закладам культури, торговельно-розважальним центрам, ресторанам, кафе, фінтес-центрам та іншим закладам харчування, розваг і послуг. Ресторани та кафе зможуть продовжити роботу з приготування їжі, доставку якої громадяни зможуть замовити додому.

Друге. Міністерству інфраструктури з 12-ої години дня 18 березня 2020 року заборонити залізничне, авіа- та автобусне міжміське та міжобласне пасажирське перевезення, заборонити роботу метрополітенів. Міські перевезення можуть здійснюватися у режимі: до 10 осіб у маршрутних таксі і таксі. І до 20 осіб у тролейбусах, автобусах, вагонах трамваю.

Третє. Міністерству фінансів провести перемовини з МВФ та іншими міжнародними партнерами щодо надання фінансової підтримки для подолання наслідків коронавірусу.

Четверте. Найближчим часом очікуємо від НБУ, Міністерства фінансів, державних і комерційних банків - карантинну програму для кредитів для малого і середнього бізнесу, а також концепцію податкових змін. Окрім цього, громадяни, які отримують пенсію менше 5000 гривень, мають отримати доплату у розмірі 1000 гривень.

П’яте. В областях, де були підтверджені випадки коронавірусної хвороби – а саме в Чернівецькій та Житомирській областях – запровадити режим надзвичайної ситуації з 17 березня 2020 року.

Шосте. Міністерству охорони здоров’я – тимчасово заборонити планові заходи та планові операції. Здійснювати лише термінові та невідкладні заходи. Максимально підготувати та перепрофілювати медичні заклади для прийому та лікування інфікованих хворих у тяжких станах. Розробити механізм доставки ліків працівниками Укрпошти для людей похилого віку.

Сьоме. Заборонити масові заходи за участю більше 10 осіб, включно з обрядами та церемоніями. Лідерів усіх церков прошу з порозуміння поставитись до цієї ситуації, коли є загроза людському здоров’ю та життю.

Восьме. Обмежити експорт продуктів харчування, за визначеним урядом переліком.

Дев’яте. Міністерствам, головам ОДА, місцевого самоврядування, керівникам підприємств забезпечити безперебійну роботу продуктових магазинів, магазинів побутових товарів, АЗС, аптек, банківських установ, страхових компаній. А також: усіх підприємств критичної інфраструктури, державної та комунальної власності та вантажного транспорту. Роботу у звичайному режимі мають продовжити усі без виключення органи державної влади, заклади охорони здоров’я та правоохоронні органи. Особливо важлива робота Верховної Ради України.

На мою думку, зміна плану роботи Верховної Ради недопустима. Зараз у ситуації світової пандемії та загрози глобальної фінансової кризи, Парламент України має ухвалювати життєвоважливі для економіки закони, впроваджувати податкову, земельну, трудову реформи, призначити міністрів економіки та енергетики, Генерального прокурора України.

Швидкі реформи – це швидка допомога для економіки. Без них – економічна кома. І це не питання. Це відповідь. В такі часи, всі народні депутати мають усвідомити відповідальність. В такі часи, ви блокуєте не трибуну – ви блокуєте життя України.

Наполегливо рекомендую всім людям залишатись вдома окрім необхідності купівлі продуктів чи ліків. Особливо це стосується громадян старших 60 років, які перебувають у зоні ризику.

Дорогі українці! Досвід Китаю показує, що непопулярні та жорсткі рішення долають вірус та рятують життя. Досвід інших країн показує, що м’якотілість та ліберальність – це союзники короновірусу. Тому ми будемо діяти жорстко, невідкладно, можливо непопулярно, але заради одного – життя і здоров’я українців.

Міцного здоров’я вам дорогі українці!

Фото: пресслужба Президента