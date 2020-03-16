На вході до МВС - черги на вимірювання температури
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Укрінформ
Співробітники Міністерства внутрішніх справ перед роботою стоять у чергах для вимірювання температури тіла.
Про це повідомив заступник міністра Антон Геращенко у Facebook.
“Тисячі співробітників МВС спокійно та організовано стоять у черзі на вимірювання температури тіла, а також запитуються на предмет того, чи немає в них, чи у їх родичів підвищеної температури та інших ознак ГРВІ”, - розповів Геращенко.
Він також опублікував світлини черг біля будівлі МВС у Києві.
Як повідомлялося, в Україні станом на 9:30 16 березня лабораторно підтверджено 5 випадків Covid-19.
Фото: Антон Геращенко