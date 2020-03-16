На вході до МВС - черги на вимірювання температури

Співробітники Міністерства внутрішніх справ перед роботою стоять у чергах для вимірювання температури тіла.

Про це повідомив заступник міністра Антон Геращенко у Facebook.

“Тисячі співробітників МВС спокійно та організовано стоять у черзі на вимірювання температури тіла, а також запитуються на предмет того, чи немає в них, чи у їх родичів підвищеної температури та інших ознак ГРВІ”, - розповів Геращенко.

Він також опублікував світлини черг біля будівлі МВС у Києві.

Як повідомлялося, в Україні станом на 9:30 16 березня лабораторно підтверджено 5 випадків Covid-19.

Фото: Антон Геращенко