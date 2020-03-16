Цього дня 102 роки тому заснували Укрінформ

Цього дня, у 1918 році, було засновано Українське національне інформаційне агентство - Укрінформ.

Під час Української революції 1917-1921 років, у 1918 році, в Катеринославі (нині Дніпро) було засноване Українське Телеграфне агентство – історичний попередник нинішнього Укрінформу. Спеціальна циркулярна телеграма Центрального Виконавчого Комітету Рад України повідомила: «Почало функціонувати Українське телеграфне агентство – УкТА. Головне його відділення тимчасово знаходиться у місті Катеринославі, в будинку колишнього губернського управління, кімната 2-а».

Після утворення Української Держави на чолі з гетьманом Скоропадським у Києві починає працювати Українське телеграфне агентство (УТА). З травня по листопад 1918 року його очолював Дмитро Донцов. Він же одночасно керував Бюро преси. Свої повідомлення УТА друкувало у декількох виданнях - Бюлетені Українського телеграфного агентства та Телеграмах Українського телеграфного агентства.

Відтоді агентство змінило чимало назв: УТА, БУП, УКРРОСТА, РАТАУ – і це ще далеко не повний перелік назв, які мало протягом своєї історії агентство, якому довелося працювати і за більшовиків, і за Гетьманату, і за УНР. Разом з усією країною ми переживали всі катаклізми ХХ століття: репресії, Голодомор, Другу світову, брежнєвський застій, перебудову, розпад СРСР. Далі була незалежність України і нелегке формування держави.

Серед фундаторів інформаційної справи в Україні - перших укрінформівців, було чимало відомих громадських діячів і представників культури, серед яких Дмитро Донцов, Рудольф Гальперін, Павло Тичина, Юрій Олеша, Іван Ле, Сергій Пилипенко, Володимир Нарбут, десятки інших письменників, поетів, політиків.

Варто згадати, що ряд сталінських репресій «пройшовся» по агентству, численних його співробітниках. У ГУЛАГівських катівнях загинули перші керівники РАТАУ Володимир Нарбут та Іван Лакиза, десятки інших працівників, які виявляли принциповість, мали власну думку.

Читайте також: Як добре ви знаєте Укрінформ

З назвою РАТАУ агентство проіснувало майже 70 років. Після проголошення Незалежності України інформагентство отримало сучасну назву Укрінформ і здобуло статус національного.

Нині Укрінформ - провідне інформаційне агентство України, яке співпрацює з багатьма зарубіжними інформаційними інституціями та є членом Європейського Альянсу пресагентств.