Україна організує евакуацію громадян з найбільших аеропортів - Криклій

Щоб простіще організувати повернення громадян України з інших країн під час дії заборони на пасажирські перевезення, уряд організовуватиме евакуацію з найбільших аеропортів.

Про це розповів міністр інфраструктури України Владислав Криклій під час брифінгу 15 березня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Щоб ми могли простіше займатися поверненням українців додому, ми говорили про те, щоб обрати 5-6 пріоритетних напрямків і найбільших аеропортів, звідки можна буде організувати цю евакуацію", - заявив Криклій.

Він додав, що в уряді розраховують на те, що ті компанії, які чартерами відправляли українців за кордон, їх же назад і повернуть.

"Частково ми будемо з ними над цими поверненнями працювати", - зазначив міністр.

За його словами, евакуація українців з кожної країни є окремими випадком і тут немає одного системного рішення, тому при уряді наразі діє спеціальний штаб, який розробляє план евакуації громадян України.

Як повідомляв Укрінформ, у суботу 14 березня 2020 року Кабінет міністрів України ухвалив рішення про тимчасову заборону в'їзду в Україну іноземців та закрив міжнародне пасажирське сполучення. Тимчасова заборона на в'їзд на територію України іноземних громадян почне діяти з 00 год. 00 хв. 16 березня 2020 року до 3 квітня 2020 року. А з 17 березня 2020 року до 3 квітня 2020 року будуть закриті пункти пропуску через державний кордон України для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення.

Раніше міністр інфраструктури України Криклій заявляв, що Україна повертатиме українців і після закриття авіасполучення та кордонів.