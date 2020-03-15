Літак з евакуйованими з Італії українцями має прибути в "Бориспіль" близько 23.00

Літак української авіакомпанії SkyUp Airlines з громадянами, які повертаються з Італії, має прибути до міжнародного аеропорту "Бориспіль" сьогодні до 11 вечора.

Про це розповів міністр інфраструктури України Владислав Криклій під час брифінгу 15 березня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Будемо приблизно о пів на 11-ту чи об 11-ій зустрічати борт в "Борисполі", де так само громадяни будуть оглянуті (медиками-ред.)", - заявив Криклій.

Він зазначив, що борт вже прибув до аеропорту в Італії і наразі там проводять всі необхідні медичні заходи.

За словами міністра, реєстрацію на борт пройшли 123 особи.

Як повідомляв Укрінформ, сьогодні о 16:00 літак спецрейсу SkyUp Airlines вилетів до Італії для евакуації українців з Венеції, які раніше намагалися повернутися в Україну, однак застрягли на кордоні Італії через закриття кордонів зі Словенією.

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Медичний огляд пасажирів буде здійснюватися в Італії до посадки на літак відповідно до алгоритму дій в таких ситуаціях.

Під час польоту лікарі проводитимуть медико-санітарний нагляд. Після прибуття в Україну всі евакуйовані

зобов’язані здійснити 14-денну самоізоляцію (домашній карантин).

Уночі 13 березня прикордонники Словенії зупинили два автобуси з українцями, які прямували з Італії.

Президент Володимир Зеленський заявив у відеозверненні, що громадян України, які застрягли на кордоні Італії

та Словенії, повернуть спецрейсом цими вихідними.