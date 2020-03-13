В Україні блокували масштабну схему легалізації росіян у ЄС

Контррозвідка Служби безпеки України викрила та припинила функціонування масштабної схеми з протиправної легалізації громадян РФ на території Євросоюзу.

Про це повідомляє пресслужба СБ України.

“За версією слідства, механізм незаконної натуралізації організував громадянин України. Оборудка проходила у два етапи та відбувалася за участю посадовців органів юстиції однієї з європейських країн, а також іноземних адвокатів і нотаріусів. Спочатку українець підшуковував клієнтів на території Росії та виготовляв для замовників фальсифіковані документи, що дають право на отримання громадянства країни ЄС за прискореною процедурою”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що потім через корупційні зв`язки зі співробітниками органів юстиції та адвокатами іноземної держави організатор оборудки забезпечував позитивний розгляд заявок, складання іспитів на знання мови, прийняття присяги та інших передбачених процедур. За попередньою інформацією, в такий спосіб легалізовували понад 100 росіян щомісяця.

Під час слідчих дій правоохоронці вилучили докази масштабної протиправної діяльності, зокрема матеріали з незаконної легалізації для більш як тисячі громадян РФ та країн СНД.

Тривають оперативно-слідчі заходи. Встановлюються всі обставини справи та інші особи, причетні до оборудки, у тому числі й іноземці.