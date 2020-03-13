Ми потребуємо реального механізму боротьби з панікою

Величезна кількість загроз, викликів, які постали перед світом і Україною, потребують реального механізму боротьби з панікою та істерією

Є відомий напівжарт, що метушня в мирний час викликає гомеричну посмішку, а у військовий – паніку. Ми не повинні піддатися паніці, особливо в умовах гібридної війни, економічної кризи, та епідемії, яка може, на жаль, стати пандемією.

Питання полягає в тому, чи готові влада й українські громадяни сприймати реальну формулу захисту і здійснювати перевірку інформації, а також стежити за прийнятими рішеннями.

Спробую, виходячи з власного досвіду в сфері внутрішньої політики та національної безпеки, запропонувати формулу перевірки інформації та рішень, пропонованих центральними органами влади і органами місцевого самоврядування, яка може бути корисною в повсякденному житті.

Перше. Необхідно навчитися чітко ідентифікувати та визначати ключові проблеми – не тільки в публічній політиці, а й у власному житті. Не соромтеся чітко формулювати свою думку, свої пропозиції і бажання.

Друге. Акумулювання необхідної інформації. Необхідно навчитися чітко визначати інтереси, особливо приховані інтереси тих, хто цю інформацію пропонує. Запам’ятайте, життя базується на трьох речах: гроші, кар’єра, а також, за Фрейдом, біологічне виживання.

Третє. Генерування альтернативних варіантів. Ніколи не вірте і не сприймайте план, коли вам кажуть, що він єдиний. Має бути три плани: оптимістичний – ідеальний, негативний – «все пропало», і третій – реальний. Ми маємо прорахувати варіанти, які повинні реалізувати – як в суспільстві, так і у власному житті.

Четверте. Визначення критеріїв, за якими ми визначатимемо перемогу або поразку. Не буває явища, яке має лише негативний або лише позитивний потенціал. Як і законів. Від влади, від нас залежить, які будуть наслідки.

П’яте. Вибір рішення. Я маю на увазі рішення, які приймаються органами влади після оцінки різних варіантів. Мають бути, насамперед, мозкові штурми, залучення експертів, а також відповідальність за прийняті рішення – по вертикальні й по горизонталі існуючої влади. Управлінські рішення мають бути доведені до виконавців, персонально, по горизонталі й по вертикалі. Необхідний контроль з боку влади за виконанням цих рішень.

Шосте. Комунікація з громадянами України. Громадяни України повинні розуміти кроки і наслідки для тих, хто ці рішення пропонує, і те, яку політичну, юридичну і адміністративну відповідальність вони нестимуть перед власними громадянами.

Сьоме. Організація виконання рішень – по всіх проблемах: чи то коронавірус, чи то війна, чи то тарифи. Виконання владних рішень має відслідковуватися поденно, поквартально, поетапно з юридичною, політичною, адміністративною відповідальністю тих, кому доручено.

Контроль повинен бути зрозумілим більшості громадян, що є платниками податків і носіями влади.

Й останнє. Оцінка прийнятого рішення та отриманих результатів. Всі причетні й не причетні, а це вся Україна, повинні нести відповідальність за тих, кого ми обираємо і тих, хто виконує делеговані рішення у державі.

Сергій Телешун

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