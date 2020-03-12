На запит України Інтерпол шукає 2782 осіб

Станом 12 березня згідно з обліками Генерального секретаріату Інтерполу, на запити українських правоохоронних органів у міжнародному розшуку перебуває 2782 особи.

Про це йдеться у відповіді Департаменту міжнародного поліцейського співробітництва Національної поліції України на інформаційний запит Укрінформу.

“Станом на день надання відповіді (12 березня — ред.) відповідно до обліків Генерального секретаріату Інтерполу за запитом правоохоронних органів України розшукуються 2782 особи”, - повідомили в поліції.

Як повідомляв Укрінформ, суд у Києві заарештував на 30 діб громадянина РФ, який перебував у міжнародному розшуку. Згідно з обліками Генерального секретаріату Інтерполу, росіянин перебував у міжнародному розшуку за підозрою в участі у незаконних збройних формуваннях на території Туреччини та Сирії.