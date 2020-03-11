Уповноважена ВР України з прав людини Людмила Денісова призупиняє роботу громадської приймальні у Києві через загрозу епідемії коронавірусної інфекції Covid-19.

Про це Денісова повідомила у Facebook.

"З 12.03.2020 до 03.04. 2020 відповідно до затверджених заходів Кабінетом Міністрів України, яких необхідно вжити через загрозу епідемії коронавірусної інфекції в Україні та недопущення поширення Covid-19 роботу громадської приймальні Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, що розташована за адресою: вул. Інститутська, 21/8, м. Київ, призупинено", - зазначила вона.

При цьому Денісова зауважила, що звернутися до Уповноваженого можна з письмовим зверненням через скриньку, а також можна надіслати звернення на електронну пошту.

"Крім того, з метою здійснення моніторингу, оперативного реагування на порушення прав і свобод людини і громадянина ви можете зателефонувати на гарячу лінію Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини", - додала омбудсмен.

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Як повідомляв Укрінформ, у середу уряд на своєму засіданні затвердив заходи з протидії поширенню коронавірусу, якими, зокрема, передбачено введення карантину в навчальних закладах терміном на три тижні, обмежень на проведення масових заходів, у яких запланована участь 200 та більше осіб, та інші.

За останніми даними, кількість випадків зараження вірусом у світі на цей час становить 121 564, смертей — 4373, одужали від хвороби — 66239 осіб.