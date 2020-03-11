Польща обіцяє взяти під захист братську могилу УПА на горі Монастир

Польща обіцяє взяти під захист братську могилу УПА на горі Монастир

Укрінформ
Польська сторона вважає братську могилу бійців УПА на горі Монастир неподалік Перемишля, яка нищилася вандалами в 2015 і в січні 2020 року, легальним місцем пам’яті українців й обіцяє внести його до реєстру військових поховань, що перебувають під охороною держави.

Про це у вівторок під час засідання комісії Сейму Польщі з питань національних та етнічних меншин, на якому розглядалося питання щодо проблем українських місць пам’яті в РП, заявив заступник міністра культури й національної спадщини Польщі Ярослав Селлін, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

“Якщо йдеться про Монастир, то з точки зору нашого міністерства це місце пам’яті є легальним, я це підтверджую, але воно не перебуває у реєстрі (військових поховань – ред.) воєводи (Підкарпатського воєводства – ред.), а тому не підлягає такому захисту, який має бути. Ми прямуємо у напрямку, щоб це місце пам’яті опинилося у цьому реєстрі”, - заявив Селлін.

Заступник міністра підкреслив, що навколо місця пам’яті українців на горі Монастир є “дуже багато проблем і напруги”. Він нагадав, що цей пам’ятник було легалізовано рішенням секретаря Ради охорони пам’яті боротьби й мучеництва у 2000 році, але так і не було вписано до реєстру військових поховань Підкарпатського воєводства.

Водночас, чинний воєвода Підкарпатського воєводства відмовився вписати могилу УПА у Монастирі до реєстру військових поховань у зв’язку з негативним рішенням з цього приводу відділу Інституту національної пам’яті у Ряшеві. За його словами, у січні цього року воєвода звернувся до директора відділу ІНП Польщі у Ряшеві, аби той надав усю інформацію про загиблих, похованих у цій могилі. Водночас, у лютому воєвода звернувся до заступника голови ІНП Польщі Кшиштофа Швагжика щодо проведення в цьому місці ексгумаційних робіт, “щоб розвіяти всілякі сумніви”.

“Воєвода зобов’язався внести (могилу у Монастирі – ред.) до воєводського реєстру військових поховань після розвіяння всіляких сумнівів у двох питаннях: по-перше, однозначного встановлення місця поховання і кількості похованих у могилі, а по-друге, з’ясування питань щодо можливої участі похованих у цій могилі у злочинах ще до цього бою з НКВС”,- наголосив заступник міністра.

Як поінформував Селлін, на території Польщі є багато українських місць пам’яті з періодів між Першою і Другою світовими війнами, в основному розташованих на півдні країни, у прикордонній зоні з Україною. Зокрема, у Підкарпатському воєводстві, за його словами, є 80 українських місць пам’яті, лише шість із яких внесено до реєстру військових поховань воєводства. Водночас, у Люблінському воєводстві є 16 таких пам’ятних місць, з яких сім вписано до цього реєстру воєводи.

Заступник міністра визнав, що з 2014 року щодо українських місць пам’яті на півдні Польщі системно вчиняються акти вандалізму. Він назвав цей рік "невипадковою датою", оскільки тоді розпочалася війна на сході України. Відтак, міністр культури РП в 2017 році попросив воєвод на місцях негайно інформувати по такого роду акти вандалізму і про плани демонтажу місцевою владою пам’ятників, як це мало місце у Грушовичах під Перемишлем.

“Якщо раніше ми мали справу з поодинокими актами вандалізму, то з 2014 року вони почали відбуватися на постійній основі, що є невипадковим, адже маємо справу із систематичними діями. Це шокуючі дані, які змушують нас думати про те, що відповідні служби повинні шукати винних”, - повідомив заступник міністра.

Як відомо, з 2014 року на польсько-українському прикордонні частково чи повністю знищено близько десяти українських місць пам’яті, частина з них – по декілька разів. У більшості випадків нищення місць пам’яті супроводжувалося фото та відеофіксацією з місця злочину, що потім публікувалося в інтернеті, зокрема, в першу чергу на сайті бойовиків Novorossia Today. З цього приводу представники української громади Польщі неодноразово наголошували, що таким чином Росія та проросійські сили в Польщі здійснюють гібридні дії, спрямовані проти Польщі та з метою погіршення польсько-українських відносин.

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Восени 2019 року Україна дозволила відновити проведення польською стороною пошуково-ексгумаційних робіт в Україні, які було тимчасово призупинено у квітні 2017 року після руйнування українського місця пам’яті на кладовищі у Грушовичах. Водночас, українська сторона закликала відновити зруйновані українські місця пам’яті на півдні РП, у першу чергу братську могилу УПА на горі Монастир. До цього, зокрема, Президент України Володимир Зеленський закликав польського колегу Анджея Дуду під час свого візиту до Польщі в січні цього року.

Як відомо, у могилі-кургані на горі Монастир поховано 62 бійців УПА, які загинули в 1945 р. в бою з підрозділами НКВС. Влітку 2015 року надгробну плиту з прізвищами загиблих було розбито, а в січні 2020 році рештки цієї плити разом з українськими вишитими рушниками було кинуто до яру неподалік.

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