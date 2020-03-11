МАГАТЕ змінило транслітерацію географічних назв в Україні

МАГАТЕ офіційно перейшло на використання виключно україномовного варіанту транслітерації географічних назв в Україні у своїх офіційних документах та відповідному листуванні.

Про це в коментарі власному кореспонденту Укрінформу повідомив Постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євген Цимбалюк.

"У результаті інтенсивних переговорів, проведених у минулому році Постійним представництвом України при міжнародних організаціях у Відні, штаб-квартира МАГАТЕ офіційно поінформувала Україну про запровадження виключно коректної форми латинізації українських географічних назв у своїх офіційних документах та відповідному листуванні", - повідомив український дипломат.

За його словами, незважаючи на здобуття Україною незалежності у 1991 році, проблема неправильного вживання українських географічних назв англійською мовою є актуальною для більшості міжнародних організацій, і МАГАТЕ не було винятком.

"Водночас, крок за кроком, Україна змінює практику вживання міжнародними організаціями застарілих, радянських варіантів географічних назв, які стосуються нашої держави. Ми із задоволенням констатуємо, що використання застарілих топонімів епохи Радянського Союзу та його насильницької політики русифікації вже не відбувається в усіх офіційних документах МАГАТЕ, коли мова йде про Україну", - заявив Цимбалюк.

Він додав, що під час засідання Ради керуючих МАГАТЕ, яка з 9 по 13 березня триває у Відні, українська делегація окремо висловила вдячність секретаріату МАГАТЕ за його зусилля щодо забезпечення використання географічних назв в Україні відповідно до резолюції X/9 "Про романізацію українських географічних назв", прийнятої 10-ю Конференцією ООН з питань стандартизації географічних назв у 2012 році.