Освітній омбудсмен не братиме участі у масових заходах

Освітній омбудсмен та служба освітнього омбудсмена до кінця квітня скасували свою участь у масових заходах.

Про це на своїй сторінці в мережі Facebook написав освітній омбудсмен Сергій Горбачов.

"До кінця квітня у зв'язку із посиленням протиепідемічного режиму, враховуючи рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров'я та Міністерства охорони здоров'я України, змушений скасувати всі заплановані поїздки освітнього омбудсмена та співробітників Служби освітнього омбудсмена до інших регіонів", - написав Горбачов.

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Так само, за його словами, буде обмежено участь Служби освітнього омбудсмена у публічних заходах у Києві.