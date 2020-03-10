Місця для незалежної України в путінській картині світу немає - Маринович

Місця для незалежної України в путінській картині світу немає, переконаний радянський дисидент, український правозахисник, проректор Українського католицького університету Мирослав Маринович.

Таку думку в інтерв'ю він висловив Liga.net.

Зокрема, Маринович зазначив, що «є злочинці, які перевиховуються, є ті, які ні. У випадку Путіна, Суркова, Російської імперії у мене немає відчуття, що вони можуть змінитися. Чому немає такого відчуття? Тому що Російська імперія в принципі неможлива без України. В Україні її легітимація. Тому що в Україні є Київ. Без Києва Російська імперія не має сенсу. Без Києва Росія перетворюється на Московію. Про це говорила Лілія Шевцова. Той, хто ставить за мету відновити Російську імперію, з цим змиритися не зможе. Тому про перевиховання Російської імперії не йдеться».

Маринович вважає, що «може йти мова про катарсис російського народу. Так, як було у німецького народу. Німці шаленіли від своєї величі не менше, ніж путінська камарилья. Але врешті-решт настав час, коли цьому народу довелося пройти через катарсис. Так само буде і з російським народом. Я в це вірю, тому що Бог не створював злочинних народів за своєю суттю. Кожен народ має власну функцію. Якусь невідому нам роль. І свою функцію російський народ збагне після того, як вони пройдуть через катарсис».

У відповідь на запитання: «Функція України в Європі зараз - бути фортецею чи мостом?» Маринович сказав: «Думаю, що ні тим, ні тим. Роль мосту вона не може виконувати, тому що цей міст не потрібний жодному з берегів. А немислимо говорити про міст, в якому не зацікавлені обидва береги. Росія не має потреби в українському мості в Європу, і Європа чудово собі справляється з Росією. Україна поки що виконує в Європі роль trouble-maker».

На думку українського правозахисника, самим своїм існуванням Україна підриває легітимність постялтинського статусу. «nofollowТому що вона не вписується в ті координати, які були виписані в Ялті. Тому Путін хоче ініціювати Ялту-2. Хоче перезавантажити систему безпеки під свої імперські інтереси», - переконаний Маринович.

І тому, вважає він, «місця для незалежної України в путінській картині світу немає».

«Ми знову заважаємо, створюємо проблеми. Тому що Європа вже давним-давно уклала б з Росією мирні пакти, якби не Україна. Зі своїм правом на самовизначення, з інтересами якої Європа не може не рахуватися, тому що почасти таким є ціннісний каркас цього світу. Не можна просто так відмовитися від України, сказати, що нехай Росія робить з нею все, що хоче. А відтак, ми створюємо проблеми», - наголосив правозахисник.