Маринович: Складність України в тому, що у нас немає ще власної суб'єктності

Складність України в тому, що у нас немає ще власної суб'єктності, вважає радянський дисидент, український правозахисник, проректор Українського католицького університету Мирослав Маринович.

Таку думку він висловив в інтерв'ю Liga.net.

За його словами, "складність України в тому, що у нас немає ще власної суб'єктності. Ми багато зробили, і наші Майдани - це великі кроки вперед. Не можу сказати, що ми перебуваємо в стані 1991 року. Ні, ми просунулися вперед. Але саме тому наша напівсуб'єктність стала вже помітною. Нашу початкову суб'єктність помітили сусіди. І відразу відреагували на неї. Скажімо, Польща, Угорщина, навіть Словаччина, Румунія. Всі відразу помітили, що тут з'явилося якесь тіло, якого раніше не було. Тому що до цього була Росія з власними інтересами. А тепер тут тіло, яке суперечить їхнім уявленням про цей простір, про те, що повинно там бути. І, відповідно, вони відреагували досить негативним чином".

Як зазначив Маринович, "суб'єктність України почала з'являтися, але вона неповна. Тобто ми, як держава, народ, все ще не є цілісним тілом. Ми все ще розколоті, розбиті, ми все ще не усвідомлюємо себе цілісно. І ми не можемо в європейських структурах грати осмислені ролі, які автоматично зрозумілі всім. І для українців, і для світу. Уявіть собі польську еліту, яка працює в європейських структурах. Вони мислять по-різному, у них є різні преференції, але всі захищають інтереси Польщі. У нас вже з'являються експерти, які готові захищати українські інтереси, але трапляються і такі, які проводять проросійську політику. І це створює враження, що Україна сама не знає чого хоче, що це "недодержава".

"Коли я говорю про неповну національну суб'єктність, то не хочу підігрувати російській версії про "недодержаву". Ми повинні бути цілісним об'єднаним організмом, яким ми пробували бути на Майдані. Але щось нас постійно відхиляє від цього. Російська агресія спочатку об'єднала нас, але далі почалася втома від війни і занепад духу", - наголосив Маринович.

На його думку, "біда наша в тому, що Україна не артикулює своє бачення нового світового порядку, де вона могла б посісти законне місце. Вона навіть не думає про це. Наша політична еліта навіть не формулює пропозиції для Європи, які вона могла б осмислити. У свою чергу, це ефективно робить РФ з ідеєю Ялти-2. А в цей час Україна і далі перебуває в аморфному стані".