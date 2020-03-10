У сімох українців, які летіли з хворою громадянкою Молдови, не виявили симптомів

В українців, які летіли з хворою на коронавірус громадянкою Молдови, на момент проходження кордону ознак захворювання не зафіксовано.

Про це повідомив кореспонденту Укрінформу речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.

"Сім українців, які перебували в літаку разом з громадянкою Молдови, в котрої виявили коронавірус, повернулись в Україну. Нам відомі дані цих громадян. Вони повернулись через різні пункти пропуску з Молдовою. Під час проходження кордону було проведено температурний скринінг - температури та інших ознак захворювання не було. Їм надали пам'ятки, що робити при виявленні симптомів, і порадили самоізолюватись", - сказав він.

Представники МОЗ поінформовані стосовно цих громадян.

Як повідомляли ЗМІ, 10 українців, знаходились на борту рейсу Мілан–Кишинев разом із громадянкою Молдови, в якої виявили коронавірус Covid-19. 45 пасажирів цього рейсу були поміщені під двотижневий карантин у Молдові, семеро українців відмовились. Зараз хвора в стабільно важкому стані.

Фото: ДПСУ