У сімох українців, які летіли з хворою громадянкою Молдови, не виявили симптомів
Про це повідомив кореспонденту Укрінформу речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.
"Сім українців, які перебували в літаку разом з громадянкою Молдови, в котрої виявили коронавірус, повернулись в Україну. Нам відомі дані цих громадян. Вони повернулись через різні пункти пропуску з Молдовою. Під час проходження кордону було проведено температурний скринінг - температури та інших ознак захворювання не було. Їм надали пам'ятки, що робити при виявленні симптомів, і порадили самоізолюватись", - сказав він.
Представники МОЗ поінформовані стосовно цих громадян.
Як повідомляли ЗМІ, 10 українців, знаходились на борту рейсу Мілан–Кишинев разом із громадянкою Молдови, в якої виявили коронавірус Covid-19. 45 пасажирів цього рейсу були поміщені під двотижневий карантин у Молдові, семеро українців відмовились. Зараз хвора в стабільно важкому стані.
Фото: ДПСУ