Суд повернув "заяву Гончарука" без розгляду через відсутність паспортних даних
Про це ідеться в ухвалі суду, опублікованій у Єдиному державному реєстрі судових рішень.
“Відповідно до ч. 7 ст. 154 Кодексу адміністративного судочинства України, суд, встановивши, що заяву про забезпечення позову подано без додержання вимог статті 152 цього Кодексу, повертає її заявнику без розгляду, про що постановляє ухвалу”, - ідеться в документі.
Також суд дійшов висновку, що “заява про забезпечення адміністративного позову до подання позовної заяви не відповідає вимогам Кодексу адміністративного судочинства України та підлягає залишенню без розгляду”.
Зокрема, в ухвалі вказано, що “заявником не було дотримано вимоги п. 2 ч. 1 ст. 152 Кодексу адміністративного судочинства України та не вказано в заяві реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) та/або номер і серію паспорта, що фактично позбавляє суд здійснити ідентифікацію особи заявника”.
Також, згідно з ухвалою, заявник не зазначив зміст позовних вимог, з якими позивач збирається звернутися до суду. “Окрім того, відповідно до ч. 4 ст. 152 Кодексу адміністративного судочинства України до заяви додаються документи, що підтверджують сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі. Однак при перевірці вказаних документів, судом не виявлено доказів сплати судового збору за звернення до Окружного адміністративного суду із заявою про забезпечення адміністративного позову”, - ідеться в документі.
Ухвала зареєстрована 4 березня 2020 року та винесена суддею Окружного адміністративного суду міста Києва Альоною Мазур.
Як повідомляв Укрінформ, 3 березня на сайті Окружного адміністративного суду Києва з'явилося повідомлення про те, що до ОАСК надійшла заява про забезпечення позову, заявником у якому зазначено Олексія Гончарука, відповідачем — Голову Верховної Ради Дмитра Разумкова, третьою особою - Президента Володимира Зеленського.
Ішлося про те, що позивач просить суд заборонити Голові ВР до винесення рішення по суті включати додатково до порядку денного позачергового пленарного засідання парламенту 4 березня 2020 року питання про відставку Прем'єр-міністра Олексія Гончарука та/або звільнення будь-кого з членів уряду.
У свою чергу, пресслужба Прем'єр-міністра Олексія Гончарука спростувала повідомлення про нібито поданий до Окружного адміністративного суду Києва позов до Голови Верховної Ради Дмитра Разумкова.
Згодом голова ОАСК Павло Вовк на сторінці у Facebook зазначив, що у зв’язку з появою на сайті Кабінету міністрів України повідомлення про те, що Прем’єр-міністром України Олексієм Гончаруком така заява до суду не подавалась, “новина буде видалена з сайту суду, як тільки для цього з’явиться технічна можливість, до з’ясування, відповідно до положень Кодексу адміністративного судочинства України, особи заявника”.
Згодом новину з сайту видалили.
4 березня на позачерговому засіданні, скликаному на вимогу Президента ВР підтримала відставку Прем’єр-міністра Олексія Гончарука, який напередодні подав відповідну заяву. Відставка Прем’єр-міністра означає автоматичну відставку всього складу уряду.
Після цього 291 голосами “за” Верховна Рада призначила Прем'єр-міністром України Дениса Шмигаля, який до цього обіймав посаду віцепрем’єр-міністра України - міністра розвитку громад та територій України.