У грипу і коронавірусу схожий спосіб передачі, але різна швидкість — МОЗ

Коронавірус Covid-19 і вірус грипу мають подібні риси, як-от клінічна картина захворювання та спосіб передачі, проте між ними є і важливі відмінності, зокрема швидкість передачі.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

"Оскільки спалах Covid-19 продовжує розвиватися, ВООЗ проводить його порівняння з грипом. Обидва викликають респіраторні захворювання, але між цими двома вірусами і тим, як вони поширюються, є важливі відмінності", - зазначається у повідомленні.

Як наголосили у МОЗ, Covid-19 і віруси грипу мають подібну клінічну картину захворювання: вони обидва викликають респіраторне захворювання, яке являє собою широкий спектр захворювань від безсимптомного або легкого до тяжкого захворювання і смерті.

Крім того, обидва віруси передаються при контакті, краплях і фомітах. "В результаті ті ж заходи громадської охорони здоров'я, як гігієна рук і дотримання дихального етикету (кашель в лікоть або в одноразову серветку), є важливими діями, які все можуть запобігти інфекції", - наголошують у МОЗ.

Натомість важливою відмінністю між двома вірусами є швидкість передачі. Зокрема, грип має більш короткий середній інкубаційний період (час від зараження до появи симптомів) і більш короткий послідовний інтервал (час між послідовними випадками), ніж у вірусу Covid-19.

"Послідовний інтервал для вірусу Covid-19 оцінюється в 5-6 днів, в той час як для вірусу грипу послідовний інтервал становить 3 дні. Це означає, що грип може поширюватися швидше, ніж Covid-19", - інформує МОЗ.

Крім того, як зазначається, передача в перші 3-5 днів хвороби або потенційно передсимптомна передача (до появи симптомів) є основною причиною передачі грипу. Хоча є дані про поширення коронавірусу SARS-CoV-2 за 24-48 годин до появи симптомів, зараз це не є основною причиною передачі, підкреслюють медики.

Передбачається, що репродуктивне число Ro - число осіб, яких може інфікувати одна захворіла людина - для вірусу SARS-CoV-2 становить від 2 до 2,5, що вище, ніж для грипу. "Проте, оцінки як SARS-CoV-2, так і вірусів грипу дуже контекстні і специфічні для часу, що ускладнює прямі порівняння", - зауважують у МОЗ.

За словами фахівців, діти є важливими факторами передачі вірусу грипу в суспільстві. Натомість для вірусу SARS-CoV-2 початкові дані показують, що діти страждають менше, ніж дорослі, і що частота випадків у віковій групі до 19 років низька.

"Додаткові попередні дані, отримані в домашніх господарствах в Китаї, показують, що діти заражаються від дорослих, а не навпаки", - інформує МОЗ.

Медики підкреслюють, що хоча спектр симптомів для цих двох вірусів однаковий, частина з тяжким захворюванням, вочевидь, відрізняється.

"Для Covid-19 дані на сьогодні припускають, що 80% інфекцій є легкими або безсимптомними, 15% є тяжкими інфекціями, які вимагають кисневої терапії, і 5% є критичними випадками, які вимагають штучної вентиляції легень. Ці важкі і критичні випадки інфекції серйозніші, ніж спостерігається при грипі", - заявляють у МОЗ.

Натомість, за наявними даними, найбільш схильні до ризику тяжкої грипозної інфекції діти, вагітні жінки, люди похилого віку, люди з хронічними захворюваннями і люди з імунодефіцитом. Для Covid-19 поточні дослідження свідчать, що старший вік і наявні супутні захворювання підвищують ризик розвитку тяжкої інфекції, підкреслює МОЗ.

Водночас, смертність від SARS-CoV-2 вища, ніж від грипу, особливо від сезонного грипу. "Хоча для повного розуміння справжньої смертності від Covid-19 буде потрібно якийсь час, наявні у нас дані показують, що коефіцієнт летальності (число зареєстрованих смертей, поділене на зареєстровані випадки) становить 3-4%, частота смертей від інфекції (число зареєстрованих смертей, поділене на кількість інфекцій) буде нижча. Для сезонного грипу летальність зазвичай значно нижча 0,1%. Однак летальність значною мірою визначається доступністю та рівнем надання медичної допомоги", - інформують медики.

Наголошується, що ліцензованих вакцин або терапевтичних засобів для Covid-19 наразі не існує, хоча у Китаї зараз проводяться клінічні випробування ряду лікарських засобів і розробляється понад 20 вакцин для Covid-19. І навпаки, противірусні препарати та вакцини доступні для грипу.

"Хоча вакцина проти грипу неефективна проти вірусу Covid-19, рекомендовано проходити вакцинацію щороку, щоб запобігти зараженню грипом", - наголосили у МОЗ.

Як повідомлялося, на цей час у світі зареєстровано 102 186 випадків коронавірусу, загинула 3491 особа, одужало 57 389.

В Україні наразі підтверджено один випадок коронавірусу.